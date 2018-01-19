В Таганроге презентовали уникальную картину живописца Поленова

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник открыл экспозицию, на которой представлена всего одна картина - подлинник русского живописца Василия Поленова "Пруд с ветлами".

Этого события с большим нетерпением ждал весь Таганрог: еще бы, полотно, увезенное фашистскими оккупантами в 1943 году в Германию, спустя 75 лет вернулось домой.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, принявший участие в презентации экспозиции, отметил, что случаи возвращения утраченных в годы войны культурных ценностей сегодня единичны.

- Этот процесс является справедливым, когда культурные ценности возвращаются на свои законные исторические места. Такие случаи единичны, но они происходят. И спасибо всем, кто занимается этим процессом ежедневно, - сказал Аркадий Дворкович.

Теперь "Пруд с ветлами" открыт для осмотра посетителями. Картина выставлена в специально оборудованном для этого зале, который так и называется "Поленов. Возвращение". После реконструкции краеведческого музея она вернется в те залы, из которых была вывезена в 1943 году.

Это только второй случай чудесного возвращения музейного экспоната. По словам главного хранителя музея-заповедника Ирины Андриенко, фашисты, оккупировавшие Таганрог, с 1941 по 1943 годы вывезли более трети всей коллекции - фарфор, нумизматику, украшения и множество картин, среди которых подлинники Айвазовского, Шишкина, Крамского и других великих художников. И вот только второе полотно найдено и прошло все процедуры оформления. До Поленова удалось вернуть в Таганрог полотно Николая Богданова-Бельского "Последняя воля" ("Умирающий крестьянин"). Но у него был совсем другой путь: раритет случайно "засветился" в 2001 году на аукционе и попал в частную коллекцию, а затем крупное промышленное предприятие выкупило его и в 2008 году передало в дар музею.

Картину Поленова ждала другая судьба.

- Она была создана в 1881 году в тульской губернии, в Таганрог попала в 1998 году благодаря одному из богатейших жителей города греку Захару Хандрину. После революции имущество знатного грека национализировали, и полотно Поленова попало в музей. Потом началась война, город попал в оккупацию, а культурные ценности были разграблены и в 1943-м вывезены за границу, - рассказывает Ирина Андриенко. - До 1959 года следы картины терялись, пока ее не приобрел частный коллекционер. В 1986 году она была выкуплена за 40 тысяч дойч-марок городом Килем (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), для выставочного зала. С 2016 года началась работа по ее возвращению на родину в рамках проекта "Российско-германский музейный диалог". И 26 сентября 2017 года картина была передана представителям Таганрогского музея во время публичной церемонии.

"Такие художественные ценности возвращаются нечасто, потому что многие из них оседают в частных коллекциях. Только то, что оказывается в поле зрения государства, имеет возможность вернуться туда, откуда оно было взято", - сказала Андриенко.