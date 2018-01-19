В Югру и на Ямал пришли экстремально низкие температуры

Северные регионы УрФО - Ямал и Югра - готовятся к экстремально низким температурам. Уже сегодня в ряде городов отменены занятия в школах.

Как передает "Интерфакс", в Сургуте, где утром столбик термометра опустился до минус 29, отменены занятия с первого по восьмой классы, в Нижневартовске из-за 38-градусного мороза уроков не будет совсем. В Новом Уренгое, где похолодало до 41 градуса, и в Ноябрьске, где 43 градуса, всем ученикам рекомендовали остаться дома.

"С 19 по 23 января на территории Ямала прогнозируется аномально-холодная погода, самая низкая температура - от 44 до 49 градусов - ожидается в Тазовском, Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах", - сообщает департамент внутренней политики ЯНАО.

Приблизительно такое же похолодание грозит и жителям соседней Югры. "По данным синоптиков, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 15 градусов и более. В течение трех суток (с 19 января) в отдельных районах возможет сильный мороз - минус 45 и ниже", - предупреждает МЧС ХМАО.