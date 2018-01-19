На Урале в крови умершего в больнице младенца нашли этиловый спирт

В городе Коркино Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице новорожденной девочки в возрасте трех недель. В крови ребенка была обнаружена высокая концентрация этилового спирта, сообщили в прокуратуре региона.

- Месяц назад в Коркинской городской больнице № 1 скончалась новорожденная девочка, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В ходе проверки установлено, что за несколько суток до смерти у нее был плохой аппетит и нарушение сна, ребенок часто плакал. По результатам судебно-медицинского экспертизы в крови погибшей обнаружено двухпроцентная концентрация этилового спирта.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, по факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по халатности (часть 1 статьи 109 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и все обстоятельства произошедшего, отметили в СК.