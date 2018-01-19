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19.01.2018 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Таможня пресекла поставки синтетических наркотиков из Китая

Текст: Владимир Богданов
Челябинские таможенники совместно с местными полицейскими и сотрудниками Челябинского филиала Почты России пресекли деятельность наркобанды, занимавшейся контрабандными поставками и сбытом наркотиков. По информации таможенной пресс-службы, подозреваемые получали синтетические наркотики из Китая и продавали их через интернет.

Одну из участниц преступной группы - женщину 1987 года рождения, задержали в одном из почтовых отделений Златоуста в момент получения очередной партии дури. В посылке из Поднебесной находились два свертка с сыпучим веществом серого цвета. Экспертиза показал, что в пакетах находились синтетические наркотики.

Задержан был еще один фигурант - ранее судимый 40-летний житель Златоуста. При обыске в его квартире были обнаружены упаковочный материал и электронные весы, а также уже расфасованные и приготовленные к реализации около ста партий наркотических средств.  Все задержанные арестованы.  Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по статье УК: контрабанда наркотиков в особо крупном размере. Санкция по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет. Идет розыск остальных возможных участников преступной группы.  

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Надо сказать, что в Федеральной таможенной службе с тревогой отмечают возрастание поставок синтетических наркотиков из Китая.

Например, на днях сотрудники Томской таможни и местные чекисты пресекли контрабандную пересылку из Китая наркотиков в крупном размере. Инициатором этого преступления стал 25-летний житель Томской области, заказавший криминальную посылку. Для сокрытия своей преступной деятельности, он за денежное вознаграждение оформил заказ на подставное лицо. Однако как только посылка со смертельным зельем поступило в пункт международного почтового обмена "Толмачево", оперативники таможни и чекисты быстро установили истинного заказчика.

При таможенном досмотре в посылке был обнаружен непрозрачный герметично запаянный  пакет серого цвета с кристаллообразного вещества. Экспертиза установила, что исследуемое вещество является наркотиком меткатином весом в несколько десятков граммов, А это количество является особо крупным размером, так как превышает 2,5 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье УК "незаконное перемещение через таможенную границу  наркотиков, совершенное в крупном размере". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Справка "РГ"

Эфедрон (меткатинон) и его производные включены в "Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства).

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