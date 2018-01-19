Во Франции презентовали заявку Екатеринбурга на проведение Экспо-2025

"До сих пор считалось нереальным провести ЭКСПО одновременно на двух континентах. И вот Екатеринбург дает такую возможность. Если победит, то Всемирная выставка пройдет в 2025 году сразу в Европе и Азии. Ведь этот уральский город - сердце двух континентов, а поэтому я всех призываю поддержать Екатеринбург и голосовать за него сердцем" ,- заявил посол России во Франции Алексей Мешков на торжественной презентации российской заявки города-кандидата Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025, прошедшей в стенах посольства РФ в Париже.

Слова Алексея Мешкова были встречены аплодисментами всех собравшихся, а среди них были руководители дипломатических миссий во Франции, делегаты Международного бюро выставок (МБВ), представители деловых кругов, деятели культуры.

Сменивший его на сцене заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов сделал акцент на том, что Россия является "активнейшим участником" всемирного выставочного движения со дня его возникновения в 1851 году.

"Мы неоднократно получали призы Международного бюро выставок, несколько раз участвовали в заявочных кампаниях, а поэтому обладаем богатым опытом. Это уже говоря о том, что у нас сформированы соответствующие структуры, которые занимаются заявочной кампаний на всех уровнях",- подчеркнул заместитель главы Минпромторга. Он высказал уверенность в том, что ЭКСПО на Урале несомненно станет витриной достижений науки и инноваций, гармонично сочетающихся с человеческими потребностями и окружающей средой.

Со своей стороны заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, назвав Екатеринбург "промышленной столицей России", а область "опорным краем державы", рассказал об эволюции столицы Урала, города, где он родился и вырос.

"Екатеринбург уникален тем, что за последние 25 лет во времена уже новой России он прошел путь от сугубо промышленного города до мегаполиса, который стоит в одном ряду с крупнейшими мировыми центрами. По показателям развития Екатеринбург является самым динамично развивающимся миллионным городом России", - отметил Александр Высокинский.

Он также сообщил, что в Екатеринбурге в случае победы российской заявки, будет создан самый крупный в истории выставочного движения ЭКСПО-парк площадью 550 га. "Если будет нужно, добавим еще 100-200 га. Ведь страна у нас большая", -подчеркнул вице-губернатор. И еще на один важный момент обратил внимание Александр Высокинский: по желанию стран-участниц ЭКСПО-2025 в уральской столице им будет дана возможность оставить за собой павильоны, которые преобразуются в центры их представительств на Урале для развития совместных проектов в сфере малого и среднего бизнеса, а также и бизнес-коммуникаций.

"В том, что среди других российских городов правительство РФ свой выбор остановило на Екатеринбурге, есть глубокий смысл. Он - сердце России, ее географический центр", - считает заместитель генерального директора заявочного комитета Никита Пожитков. По его убеждению, город с молодым и эмоциональным характером, где четверть жителей молодежь, студенты, "охотно делится своей живой энергией и нацелен в будущее".

"На наших глазах происходит стремительное преобразование мира. Заканчивается промышленная эпоха, меняется не только форма, но и суть научно-технического прогресса. Инновации становятся главным драйвером экономического, социального и культурного развития человечества. То, что 10 лет назад казалось далеким будущим, приобретает обличие сегодняшней повседневной реальности", - заявил Никита Пожитков. Именно с этой реальностью и связана тема российской заявки "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

Презентация заявки Екатеринбурга в российском посольстве в Париже завершилась гала-концертом Уральского государственного академического народного хора и струнного ансамбля "Изумруд".