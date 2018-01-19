Роскачество назовет опасные для здоровья стиральные порошки

Роскачество начало исследование стиральных порошков.

Скоро станет известно, какова токсичность стиральных порошков самых популярных у россиян марок. А также - представляют ли они ингаляционную опасность, раздражают ли кожу и не вредят ли глазам.

Протестированы будут порошки более, чем 30 импортных и российских брендов, занимающих почти весь рынок в нашей стране.

Закупать их будут как в специализированных, так и в сетевых магазинах Ленинградской, Тульской, Ростовской, Иркутской областях, Москвы, Татарстана и Башкортостана. А проверять - в лучших аккредитованных лабораториях страны.

Каждый образец проверят по 30 показателям безопасности и качества.

Тесты, показывающие, как воздействует на человека бытовая химия, проведут с использованием образцов человеческой крови, которую заранее сдали эксперты. В нее будут вводит дозы бытовой химии и наблюдать за реакцией аутобляшкообразующих клеток на аллерген, и при какой ее концентрации в крови начнут образовываться бляшки.

Также специалисты изучат моющие способности порошка. Какие именно виды пятен они могут отстирать, не испортив ткань, теряется ли она цвет после стирки, как образовывается пена. Также в ходе исследования будет проверено, остается ли порошок на ткани после стирки.

Как отметил генеральный директор научно-исследовательского центра бытовой химии. Вячеслав Филиппенков, большинство современных универсальных порошков в своем составе содержат специальные добавки, способные удалять легкие пятна. Протеазы для удаления белковых загрязнений (кровь, шоколад), амилазы для удаления пятен соусного происхождения и еще ряд энзимов специального назначения, а также отбеливатели, способствующие удалению большинства цветных пятен (кофе, чай, вино, соки).

По словам директора НИИ бытовой химии "Росса" Натальи Диваковой, некачественный порошок может вызывать раздражения на коже и аллергию. При этом, известны случаи, когда продавцы торговали порошком с "липовым" свидетельством о госрегистрации, которое должно было выдаваться по результатам испытаний порошка на его соответствие единым санитарным требованиям в странах ЕАЭС. Но на самом деле покупалось в нечистоплотных лабораториях, которые реальные испытания не проводили, а протоколы "испытаний" выдавали. За последнее время, по ее словам, в странах ЕАЭС было выявлено и закрыто 15 таких лабораторий. А вот покупатели документов остались безнаказанными.

Но общие масштабы фальсификации стиральных порошков в России неизвестны. Возможно, исследование Роскачества поможет пролить свет на ситуацию.