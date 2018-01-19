Румынский пенсионер признал Гитлера крестным отцом

Румынский пенсионер Адольф Эрнст Штедлер заявил, что является крестником фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам 77-летнего Штедлера, он не мог доказать, что его крестил Гитлер, пока не получил немецкое гражданство. Пенсионер, как он утверждает, стал первым ребенком, появившимся на свет в лагере, построенном для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау. Это произошло 25 апреля 1941 года.

Штедлер заявил, что Гитлер обещал крестить первого родившегося в этом поселении ребенка. Кроме того, по словам пенсионера, фюрер держал младенца в руках, когда подписывали его свидетельство о рождении.

Родители Штедлера были немцами, однако до переселения в Германию жили в Румынии. После окончания Второй мировой войны семья вернулась в Румынию. Тогда, по словам Штедлера, его мать сожгла свидетельство о рождении. При этом женщина сказала своему сыну, что его назвали Адольфом в честь крестившего его диктатора.

Получив немецкое гражданство Штедлер смог воспользоваться архивами и отыскать свидетельство о рождении. Мужчина уверен, что этот документ доказывает, что Гитлер является его крестным отцом.