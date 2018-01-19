Сергей Лавров призвал к национальному примирению в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за скорейшее начало прямых переговоров между правительством в Кабуле и движением "Талибан" (запрещено Верховным судом РФ). Об этом глава МИД заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, что с такой инициативой Москва выступает давно. Разумеется, межафганский диалог должен вестись при соблюдении всех требований Совбеза, отметил Сергей Лавров. Напомним, что эти условия включают признание талибами конституции Афганистана, их отказ от вооруженной борьбы и разрыв с такими радикальными террористическими группировками, как "Аль-Каида" и ИГИЛ (также запрещены в РФ). Со своей стороны, РФ стремится придать импульс национальному примирению в стране. "Вместе с нашими партнерами и единомышленниками мы инициировали диалог в рамках Московского формата", - рассказал глава российского дипведомства.

Речь идет о встрече дипломатов из Афганистана, Пакистана, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, которая при российском посредничестве прошла в апреле прошлого года. На нее приглашали и представителей США, но те отказались "под надуманным предлогом", говорят на Смоленской площади.

Между тем Сергей Лавров вспомнил о проекте "Большой Центральной Азии", который продвигали в регионе США. "Не надо ставить центральноазиатские республики перед ложным выбором: либо на юг, либо на север", - заметил Сергей Лавров.