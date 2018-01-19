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19.01.2018 18:22
Рубрика: Власть

Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН

Текст: Екатерина Забродина (Нью-Йорк)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает программу визита в Нью-Йорк, где совсем скоро начнется заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Афганистане. Накануне российский министр провел несколько двусторонних встреч "на полях", в том числе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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На Смоленской площади рассказали, что они рассмотрели самые острые вопросы международной повестки: это и положение дел в Сирии, и обстановка на Корейском полуострове, и будущее иранской ядерной программы. Стороны подтвердили, что альтернативы политико-дипломатическому урегулированию этих кризисов нет. Вчера Сергей Лавров, выступая на дебатах по ядерному нераспространению, напомнил, что Совет Безопасности ООН своей резолюцией 2231 поддержал Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому, который должен неукоснительно выполняться всеми участниками договоренности.

Глава МИД РФ также провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым, который будет председательствовать на сегодняшнем заседании, с узбекским и киргизским коллегами Абдулазизом Камиловым и Эрланом Абдылдаевым, а также с руководителем дипведомства Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом.

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