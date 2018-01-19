Шипулин стал четвертым в спринте на трассе Антерсельвы

В мужской спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве лидер сборной России Антон Шипулин показал четвертый результат при одном штрафном круге за промах на "стойке". До "бронзы" нашему спортсмену не хватило 4,1 секунды. Победил норвежец Йоханнес Бе, также не закрывший в этой гонке одну мишень.

"Бронзы" Шипулина лишил немец Арнд Пайффер, который стартовал спустя 30 секунд после Антона. У немецкого биатлониста был 47-й стартовый номер, а у россиянина - 46-й. Идеально отработавший на обоих огневых рубежах Пайффер уступил победителю Йоханнесу Бе 42,2 секунды, отставание Шипулина составило 46,3 секунды. Серебряный призер спринта тоже обошелся без осечек. Занявший второе место лидер общего зачета и шестикратный обладатель "Большого Хрустального глобуса" француз Мартен Фуркад проиграл младшему из братьев Бе 12,8 секунды. В сильнейшую десятку попал также наш Антон Бабиков - у него восьмой результат (без промахов, уступил победителю почти полторы минуты).

В очковой зоне, а зачетные баллы в личную классификацию Кубка мира набирают 40 лучших участников гонки, попал Максим Цветков - 31-й результат с двумя осечками и проигрышем Йоханнесу Бе в 2 минуты 10 секунд. В субботней гонке преследования, где стартовый лист будет формироваться по итогам спринта, помимо Шипулина, Бабикова и Цветкова примут участие Александр Логинов (42-е место), Матвей Елисеев (48-е) и Евгений Гараничев (53-е).