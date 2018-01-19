Штаб Путина подаст на регистрацию второй список доверенных лиц

Количество доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина вскоре может увеличиться почти вдвое. Уже в пятницу его избирательный штаб планирует сдать в Центризбирком вторую часть списка доверенных лиц.

"Мы сегодня завершили подготовку второго пакета доверенных лиц, куда вошли представители всех 85 регионов РФ, представили их кандидату, и думаю, что сегодня к концу дня эти списки будут представлены в ЦИК для их подтверждения", - рассказал журналистам сопредседатель штаба Александр Румянцев.

В список доверенных лиц, отметил он, вошли "представители всех слоев общества - от домохозяек до выдающихся деятелей культуры, науки, образования, медицины и так далее".

В случае регистрации второго списка общее количество доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина составит более 400 человек. Закон о выборах главы государства разрешает любому претенденту на этот пост, прошедшему процедуру выдвижения, зарегистрировать до 600 таких представителей.

Уже зарегистрированные доверенные лица (259 человек), по словам Румянцева, уже приступили к работе.

Напомним, что в первую группу вошли Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Лев Лещенко, Александр Масляков и многие другие известные люди страны.

По словам Румянцева, доверенные лица будут участвовать в агитации за кандидата и в дебатах в региональных СМИ. Кто будет дебатировать на федеральных телеканалах - сам кандидат или его доверенные лица, решит сам Владимир Путин. "Если будет поручение, мы, естественно, будем участвовать", - сказал Румянцев, отвечая на вопрос, будут ли от имени кандидата дебатировать сопредседатели штаба.