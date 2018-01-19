СМИ: Турция обстреляла позиции курдов на севере Сирии

Турецкая артиллерия в четверг обстреляла позиции курдских бойцов в регионе Африна (65 км от Алеппо) на севере Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Огонь вели турецкие войска, размещенные в окрестностях пограничного города Аазаз. Обстрелу подверглись оборонительные рубежи Курдских сил самообороны (КСС) у селений Марвания и Карзейла в местности Джандарис, а также возле Джемлы в секторе Ширава. Атакованы были также город Телль-Рафаат и населенные пункты Бейлуния и Айн-Декна.

В Африне проживает 1,5 миллиона сирийских курдов. Ситуация вокруг этого региона остается крайне напряженной. Турция не скрывает планов развернуть здесь "антитеррористическую операцию" против курдских отрядов. В свою очередь бойцы КСС готовятся дать отпор Анкаре.