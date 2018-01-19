Сотрудник ОБСЕ погиб в Донбассе

Сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в четверг, 18 января, в автомобильной катастрофе в Краматорске Донецкой области. Информацию об этом подтвердил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Отмечу и уже известную грустную новость: сегодня рано утром в автокатастрофе в Краматорске погиб сотрудник СММ ОБСЕ. От имени контактной группы и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и родным погибшего, а также руководителю СММ ОБСЕ", - цитирует ТАСС заявление Сайдика, сделанное в Минске.

Ранее тот же Сайдик сообщил о гибели сотрудника ОБСЕ, но без каких-либо подробностей.

Позже в пресс-службе миссии уточнили "Интерфаксу", что наблюдатель ОБСЕ, представитель Луганской команды СММ Виталий Андреевич Зара во время роковой аварии находился в такси.

"Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что Краматорск в настоящее время подконтролен Киеву.