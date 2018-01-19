США включили Россию в список угроз национальной безопасности

Соединенные Штаты должны наращивать свои вооруженные силы для подготовки к возможному противостоянию с Россией и Китаем. Таково одно из ключевых положений новой оборонной стратегии Пентагона, отдельные постулаты которой были обнародованы в пятницу министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

В американском военном ведомстве полагают, что Москва и Пекин "подрывают международный порядок, эксплуатируя преимущества сложившейся в мире системы". Мэттис назвал Россию и Китай "ревизионистскими державами, которые пытаются создать мир, соответствующий их авторитарным моделям".

Стало известно, что новая американская оборонная доктрина была подготовлена одновременно с концептуальной стратегией национальной безопасности (ее президент США Дональд Трамп обнародовал в декабре), вытекающей из представления главы Белого дома о "мире через силу". Оборонная стратегия, о которой говорил руководитель Пентагона, является "военной версией" геополитической доктрины, представленной Трампом. "Новая стратегия обороны, первая за последние 10 лет, признает, что Китай и Россия много лет старались развивать свой военный потенциал", - заявил журналистам Элбридж Колби, заместитель министра обороны США, отвечающий за безопасность, отметив, что за это время Соединенные Штаты посвятили себя в основном "борьбе с терроризмом и государствами-изгоями". "Это не конфронтационная стратегия, а стратегия, которая признает реальность усиления военной конкуренции со стороны этих двух великих держав", - отметил Колби.

В документе Вашингтон обвиняет Пекин в том, что он использовал "хищную экономическую тактику для запугивания своих соседей во время милитаризации Южно-Китайского моря". Что касается России, то ее осуждают за "нарушение границ соседних стран", намекая на присоединение Крыма в 2014 году. Эти обвинения, отмечает AFP, могут с новой силой спровоцировать острую реакцию в Москве и Пекине, которые в декабре осудили "империалистический" характер и "менталитет холодной войны" национальной стратегии Дональда Трампа.

По оценке экспертов, новая оборонная стратегия по-прежнему акцентирует внимание на противостоянии терроризму и "странам-изгоям", таким, как Северная Корея, однако демонстрирует, что сохранение военного превосходства над крупными державами становится одним из главных приоритетов Вашингтона. Несмотря на это, Белый дом продолжит искать области для сотрудничества с Россией и Китаем в военной сфере, отмечается в документе.

Мэттис представил краткую концепцию стратегии в пятницу утром в Школе передовых международных исследований Университета имени Джона Хопкинса. Он охарактеризовал ее как "четкую оценку нашей системы безопасности с сильным акцентом на лидирующую роль США в мире". Как отмечает The Washington Post, глава Пентагона полагался на "фундаментальную заповедь", которую часто цитирует в своих выступлениях: "Америка может позволить себе выжить".

Речь Мэттиса, направленная не только на внешнюю, но и на американскую политическую аудиторию, была преисполнена пафоса. "Мы слишком долго просили наших военных стоически придерживаться успеха любой ценой. Они неустанно работали над выполнением своей миссии, имея неадекватные и несогласованные ресурсы только потому, что конгресс не мог поддерживать регулярный порядок", - категорично заявил Мэттис.

По оценке экспертов, новая стратегия, скорее всего, будет "на ура" принята теми политиками, которые заинтересованы в том, чтобы выделять больше средств на нужды военных, и скептически теми, кто полагает, что Пентагон использует возможность через различного рода "конфронтационные подходы" получить дополнительные финансирование со стороны законодателей.

Американские масс-медиа напоминают о новой ядерной доктрине США, которая должна быть обнародована в феврале. Ее содержание, к слову, "утекло" в СМИ на минувшей неделе. Подготовка этих двух основополагающих документов Пентагона, как отметили высокопоставленные чиновники министерства обороны США, проходила при активном участии Мэттиса, который "намерен активно использовать их, чтобы добиваться перемен".

Новая стратегия национальной обороны описывает Соединенные Штаты как страну, "выходящую из периода стратегической атрофии", и предполагает, что американские политики должны обеспечить устойчивые финансовые инвестиции в армию для преодоления поразившего ее кризиса.

Любопытным в выступлении Мэттиса является посыл о том, что "великая энергетическая конкуренция, а не терроризм, в настоящее время является основным направлением национальной безопасности США". Ранее обеспечение экономической безопасности США являлось, скорее, уделом разведывательного сообщества, а не Пентагона. Впрочем, в условиях недоверия со стороны главы Белого дома к ФБР слова близкого к Трампу Мэттиса можно расценивать как стремление "воспользоваться ситуацией" и рассчитывать на получение расширенных полномочий для своего силового ведомства. В своем выступлении министр обороны США дал понять, что действительно намерен существенно расширить полномочия военных, "необходимые для защиты нашего образа жизни, […] с тем, чтобы передать целому поколению те свободы, которыми мы пользуемся сегодня". Добавим, что в новой стратегии ни слова не говорится об изменении климата, который предшественник Дональда Трампа, Барак Обама, рассматривал как реальную угрозу национальной безопасности.

В документе также идет речь об укреплении и "создании более крупных, более гибких военных альянсов" с партнерами США от Ближнего Востока до Азии. По словам Мэттиса, Вашингтон ищет союзников для лучшего "распределения бремени" расходов по укреплению НАТО. "Мы ожидаем, что наши европейские союзники будут выполнять свое обещание увеличить бюджеты на оборону и модернизацию для укрепления альянса перед лицом наших общих проблем безопасности", - отметил министр обороны США.

Стратегия предполагает существенное расширение технических возможностей американских вооруженных сил, в частности, инвестирование в роботизированное оборудование, которое может действовать в автономном режиме, модернизацию ядерного арсенала и средств противоракетной обороны. "Американские военные нуждаются в предсказуемых средствах модернизации, поскольку их конкурентное преимущество уменьшается во всех областях - в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве - и продолжает снижаться", - отметил Джеймс Мэттис.

"Самый верный способ предотвратить войну - это быть готовым к победе", - заключил шеф Пентагона.