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19.01.2018 20:14
Рубрика: Экономика

Танкер с российским газом для США развернулся посередине Атлантики

Текст: Ольга Игнатова

Перевозивший в США партию российского сжиженного газа танкер развернулся в Атлантическом океане. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Судно с газом принадлежит французской компании Engie. Оно шло из британского порта Айл-оф-Грейн. На борту находился российский сжиженный природный газ, добытый на ямальских месторождениях. В США прибытие танкера ожидалось в субботу.

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Однако танкер неожиданно посередине океана изменил курс и теперь направляется в испанский порт Альхесирас. По данным Bloomberg, бывают ситуации, когда владельцы груза могут направить его в другое место исходя из ситуации на рынке, если у них в контракте нет четкой привязки к стране поставки.

Во Engie ситуацию с изменением курса судна не комментируют. По информации СМИ, именно Америка закупила у России газ, так как в США цены на него стали расти.

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