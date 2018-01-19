В Южной Корее резко сократится численность армии

Армия Южной Кореи станет заметно меньше, но при этом в ней будет больше женщин, а срок всеобщей воинской повинности сократят до полутора лет - таковы основные направления реформирования Вооруженных сил Республики Корея (ВС РК). Об этом в пятницу, 19 января, министерство обороны РК доложило премьер-министру в ходе прошедшего расширенного заседания правительства.

Согласно документу, за четыре года - до конца 2022-го - армия Южной Кореи будет сокращена с нынешних 610 тысяч до полумиллиона человек. Сокращения в первую очередь коснутся сухопутных войск, тогда как численность ВВС, ВМС и морской пехоты останется без изменений.

Параллельно запланировано увеличение доли военнослужащих-женщин до 8,8 процента. При этом количество генералов в южнокорейской армии уменьшится в течение ближайших четырех лет на 70-80 человек с нынешних 430-ти.

Подтвердились и недавно появившиеся в СМИ слухи о сокращении срока всеобщей воинской повинности. Призывникам в 2022 году надо будет служить на три месяца меньше, чем сейчас. Если в настоящее время в среднем срок службы призывников составляет 21 месяц, то постепенно за четыре года он будет сокращен до полутора лет.