В Одессе произошла перестрелка в центре города

В ходе перестрелки в Одессе убит преступник, трое полицейских и таксист получили ранения, сообщила пресс-служба МВД Украины.

По данным правоохранительных органов, в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Проводилась операция по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. При проверке документов злоумышленник открыл стрельбу. Правоохранители применили табельное оружие и застрелили агрессора.

По месту жительства стрелка обнаружили четыре гранаты. Усиленные наряды полиции проводят рейд в одесских катакомбах с целью поиска возможных сообщников, информирует РИА Новости.