В первом квартале 2018 года инфляция не превысит 2,5 процента

В первом квартале наступившего года годовая инфляция будет находиться на уровне декабря 2017 года и не превысит 2,5 процента. Об этом говорится в информационно-аналитическом докладе Центробанка "Динамика потребительских цен".

Напомним, что, по итогам 2017 года инфляция составила 2,5 процента, что оказалось ниже прогноза Банка России на 2017 год. Как отмечается в докладе, это связано с конъюнктурой внешнего сырьевого и внутреннего продовольственных рынков. "С учетом текущих тенденций годовая инфляция может находиться вблизи уровня декабря и в I квартале 2018 года", - говорится в комментарии регулятора.

По данным Росстата, с 10 по 15 января 2018 года инфляция в России составила 0,1 процента. Год назад в этот период инфляция также составляла 0,1 процента. А в целом в январе прошлого года цены выросли на 0,6 процента. В этом же году с начала января рост цен составил 0,2 процента.