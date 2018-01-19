В поездах появилась "Библиотека юного путешественника"

Новости

Лавров: Налаживание двусторонних отношений зависит от Трампа 21:47
МИД: У США нет фактов о саботировании Москвой резолюций СБ ООН по КНДР 21:15
КПРФ предложила России выйти из ВТО 21:01
Администрации президента Южной Кореи запретили торговать криптовалютой 20:55
Володин: США нанесли ущерб Европе санкциями против РФ 20:54
МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии 20:46
Президента Кореи оштрафовали за превышение скорости в день выборов 20:41
Выпущенная на волю из питомника Сочи самка леопарда погибла 20:21
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий 20:18
В Одессе произошла перестрелка в центре города 20:15
Танкер с российским газом для США развернулся посередине Атлантики 20:14
Минкульт введет письменное согласование даты начала проката фильмов 20:10
СМИ: Правительство Южной Кореи не пустило подлодку США в Пусан 19:51
США начали размещение курдских бойцов на сирийско-турецкой границе 19:47
В Южной Корее резко сократится численность армии 19:37
Лавров: Внешние спонсоры способствуют притоку террористов Афганистан 19:26
Пентагон назвал основные угрозы для безопасности США 18:56
Вышел международный трейлер "Истории призраков" с Мартином Фрименом 18:55
Псковичей задержали за кражу водонапорной башни 18:50
Появилось видео посадки самолета в Дюссельдорфе во время урагана 18:44
"Приключения Паддингтона 2" побили рекорд Rotten Tomatoes 18:30
Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН 18:22
Под реактором "Фукусимы-1" обнаружили расплавившееся ядерное топливо 18:21
В Зал славы премии Grammy-2018 включены альбомы Queen и Nirvana 17:57
Тренер Ирина Жук: Похвала Тарасовой дорогого стоит 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
19.01.2018 17:37
Рубрика: Культура

В поездах появилась "Библиотека юного путешественника"

Текст: Дарья Крутоголова
В восьмом вагоне нового двухэтажного поезда №104 "Москва-Адлер" с самого утра не протолкнуться. Буквально за час до отправления - а в вопросах расписания на вокзале все более чем серьезно - там собираются не только журналисты, но и некоторые пассажиры, приехавшие пораньше. Сегодня именно в нем, вагоне №8, открылась в буквальном смысле новая страница в железнодорожной истории: стартовал проект "Библиотека юного путешественника".
Фото: Дарья Крутоголова Фото: Дарья Крутоголова
Фото: Дарья Крутоголова

Пока книги этой библиотеки занимают всего одно купе, впрочем, и это уже не мало. Организаторы проекта уверяют, что активно идет работа над расширением не только бумажного ассортимента книг, но и электронного. На интерактивном портале "Попутчик" уже можно просмотреть различные (в том числе эксклюзивные) издания и цикл специальных видео-передач "Сказки на ночь".

Фото: Николай Гонтарь
В Музее искусства Петербурга проходит проект "Новая библиотека"

"Мы опять становимся читающей нацией. И это замечательно", - заметил один из организаторов проекта, заместитель Генерального директора АО "ФПК", Олег Никитин. Он также напомнил об успешно пройденном первом опыте: "4 декабря мы запустили пилотный проект на поезде "Санкт-Петербург - Адлер". За прошедшее время в этом поезде проехало около тысячи детей. Из них каждый четвертый воспользовался услугами нашей библиотеки. Каждый четвертый! Разве не здорово?".

Его поддержала и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, упомянув, что в планах у "Библиотеки юного путешественника" - выезд за рубеж.

Была затронута и тема конкуренции с электронными устройствами, волнующая как библиотекарей, так и родителей: "У нас нет абсолютно никакой конкуренции. Зато есть "Попутчик" с книгами в электронном формате. И, кстати, две трети из тех 250-ти детей воспользовались именно этим порталом".

На вопрос о финансировании проекта Мария Веденяпина ответила, что это в первую очередь можно считать благотворительностью: "Проект поделен на троих: в организации участвуют Федеральная пассажирская компания, Российская государственная детская библиотека и Торговый дом книги "Москва". Книжный дом совместно с библиотекой предоставил сами книги и возможность использовать электронные ресурсы, а "ФПК" договорилась о тех 17-ти составах, что сейчас поедут с книгами на бортах".

Фото: Инесса Суворова
В пермской библиотеке рассказали, как изучать прошлое по стульям

Задумались и о возросшей нагрузке на проводников, работающих в составах поездов, где есть "Библиотека юного путешественника". Ведь они фактически станут еще библиотекарями - именно к ним нужно обращаться за заинтересовавшей книгой и именно им нужно возвращать литературу по прибытии. Формуляры, подписи, полки - все как в городах. Чтобы поощрить проводников за дополнительную работу, организаторы размышляют о конкурсе, в котором наиболее отличившийся будет награжден планшетом, "который символически объединит и книгу, и электронный гаджет".

Мария Веденяпина также поблагодарила издателей и авторов, предоставивших свои книги безвозмездно. Среди них - детские писатели Андрей Усачев, Ирина Краева и Анастасия Строкина. Они отнеслись к проекту более чем положительно и даже в шуточной форме предложили свою личную инициативу: "В библиотеке надо выделить место для писателей, чтобы мы сопровождали "красные книжки" и выступали перед детьми. Мы - запросто!". А останется это шуткой или же организаторы проекта "Библиотека юного путешественника" и это претворят в жизнь - покажет время.

Справка

Библиотеки оборудованы в пяти фирменных поездах: №103/104 "Москва - Адлер", №1/2 "Россия" "Москва - Владивосток", № 29/30 "Янтарь" "Москва - Калининград", №35/36 "Северная Пальмира" "Санкт-Петербург - Адлер" и двухэтажном поезде №23/24 "Москва - Казань" (всего 17 составов).

Библиотека рассчитана на детей 5-14 лет. В ней представлены произведения А. Барто, В. Бианки, С. Маршака, А. Толстого, К. Чапека, Б. Заходера, А. Волкова, К. Булычева, Э. Успенского, А. Усачева, А. Строкиной, братьев Гримм, О`Генри, Дж. К. Роулинг, С. Нурдквиста и других российских и зарубежных авторов.

Главное сегодня

МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий
Кремль: После ЧП в школах есть вопросы к негативному влиянию интернета
Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
Опубликовано видео задержания нападавшего на учеников в Улан-Удэ