В поездах появилась "Библиотека юного путешественника"

В восьмом вагоне нового двухэтажного поезда №104 "Москва-Адлер" с самого утра не протолкнуться. Буквально за час до отправления - а в вопросах расписания на вокзале все более чем серьезно - там собираются не только журналисты, но и некоторые пассажиры, приехавшие пораньше. Сегодня именно в нем, вагоне №8, открылась в буквальном смысле новая страница в железнодорожной истории: стартовал проект "Библиотека юного путешественника".

Пока книги этой библиотеки занимают всего одно купе, впрочем, и это уже не мало. Организаторы проекта уверяют, что активно идет работа над расширением не только бумажного ассортимента книг, но и электронного. На интерактивном портале "Попутчик" уже можно просмотреть различные (в том числе эксклюзивные) издания и цикл специальных видео-передач "Сказки на ночь".

"Мы опять становимся читающей нацией. И это замечательно", - заметил один из организаторов проекта, заместитель Генерального директора АО "ФПК", Олег Никитин. Он также напомнил об успешно пройденном первом опыте: "4 декабря мы запустили пилотный проект на поезде "Санкт-Петербург - Адлер". За прошедшее время в этом поезде проехало около тысячи детей. Из них каждый четвертый воспользовался услугами нашей библиотеки. Каждый четвертый! Разве не здорово?".

Его поддержала и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, упомянув, что в планах у "Библиотеки юного путешественника" - выезд за рубеж.

Была затронута и тема конкуренции с электронными устройствами, волнующая как библиотекарей, так и родителей: "У нас нет абсолютно никакой конкуренции. Зато есть "Попутчик" с книгами в электронном формате. И, кстати, две трети из тех 250-ти детей воспользовались именно этим порталом".

На вопрос о финансировании проекта Мария Веденяпина ответила, что это в первую очередь можно считать благотворительностью: "Проект поделен на троих: в организации участвуют Федеральная пассажирская компания, Российская государственная детская библиотека и Торговый дом книги "Москва". Книжный дом совместно с библиотекой предоставил сами книги и возможность использовать электронные ресурсы, а "ФПК" договорилась о тех 17-ти составах, что сейчас поедут с книгами на бортах".

Задумались и о возросшей нагрузке на проводников, работающих в составах поездов, где есть "Библиотека юного путешественника". Ведь они фактически станут еще библиотекарями - именно к ним нужно обращаться за заинтересовавшей книгой и именно им нужно возвращать литературу по прибытии. Формуляры, подписи, полки - все как в городах. Чтобы поощрить проводников за дополнительную работу, организаторы размышляют о конкурсе, в котором наиболее отличившийся будет награжден планшетом, "который символически объединит и книгу, и электронный гаджет".

Мария Веденяпина также поблагодарила издателей и авторов, предоставивших свои книги безвозмездно. Среди них - детские писатели Андрей Усачев, Ирина Краева и Анастасия Строкина. Они отнеслись к проекту более чем положительно и даже в шуточной форме предложили свою личную инициативу: "В библиотеке надо выделить место для писателей, чтобы мы сопровождали "красные книжки" и выступали перед детьми. Мы - запросто!". А останется это шуткой или же организаторы проекта "Библиотека юного путешественника" и это претворят в жизнь - покажет время.

Справка

Библиотеки оборудованы в пяти фирменных поездах: №103/104 "Москва - Адлер", №1/2 "Россия" "Москва - Владивосток", № 29/30 "Янтарь" "Москва - Калининград", №35/36 "Северная Пальмира" "Санкт-Петербург - Адлер" и двухэтажном поезде №23/24 "Москва - Казань" (всего 17 составов).

Библиотека рассчитана на детей 5-14 лет. В ней представлены произведения А. Барто, В. Бианки, С. Маршака, А. Толстого, К. Чапека, Б. Заходера, А. Волкова, К. Булычева, Э. Успенского, А. Усачева, А. Строкиной, братьев Гримм, О`Генри, Дж. К. Роулинг, С. Нурдквиста и других российских и зарубежных авторов.