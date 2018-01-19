В Роскомнадзор поступили данные о трех группах "ВКонтакте" с призывами к резне

В Роскомнадзор поступило требование (по данным на 13.00 часов мск) в отношении трех групп в социальной сети "ВКонтакте".
Роскомнадзор признал, что в этих группах была размещена информация, способная побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам.
Данные интернет-страниц из "ВКонтакте" внесены в Единый реестр запрещенной информации, сообщили в Роскомнадзоре.
В адрес администрации соцсети были направлены требования удалить противоправную информацию, и они были оперативно выполнены, подтвердили в службе.
"Работа по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается во взаимодействии с заинтересованными органами власти и администраторами социальных сетей", - подчеркнули в Роскомнадзоре.