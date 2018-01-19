В России рухнули цены на новейший смартфон Samsung

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note8, появившийся в продаже в России 22 сентября, за четыре месяца потерял в цене более 30 процентов. Об этом говорится в исследовании отечественной розницы, проведенном порталом Hi-tech Mail.ru.

Так, если на старте продаж устройство, оснащенное 64 гигабайтами постоянной памяти в базовой конфигурации, обходилось покупателям в 69990 рублей, то теперь флагманский смартфон можно купить по цене от 45 тысяч рублей.

Издание отмечает, что современные флагманы дешевеют достаточно быстро. Так, iPhone 8 упал в цене примерно на 20 процентов за три месяца со дня старта продаж.