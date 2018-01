В Зал славы премии Grammy-2018 включены альбомы Queen и Nirvana

В канун вручения наград Grammy-2018, назначенной на 28 января, Академия звукозаписи США опубликовала список лучших альбомов и песен прошлых лет. Может быть, в качестве примера и назидательного вдохновения для нынешних артистов.

В число 25 лучших попали как знаковые альбомы - в частности, A Night At the Opera группы Queen, Nevermind трио Nirvana, Band of Gypsies Джими Хендрикса, так и песни, повлиявшие на развитие современной музыки. Например, сингл Paint It Black ниспровергателей традиций Rolling Stones (мало какие песни в середине 60-х звучали столь же плотно, жестко и яростно) и первая мечтательно-жизнелюбивая баллада Aerosmith - Dream On 1973 года.

Обязательным условием для включения в "Зал славы" были как раз высочайшее качество материала и его значение для последующего развития музыки. Ну и то, что со времени релиза альбома или песни минуло не менее 25 лет.

Вчитываясь в этот список, понимаешь, что выбор был сделан скрупулезно и точно, справедливо.

Но и непопадание в него ни одной песни или альбома, столь важных для развития современных жанров групп The Beatles, Cream, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, Chicago или Led Zeppelin, все-таки немало удивляет!

Полный список песен и альбомов, внесенных в Зал славы "Грэмми" в 2018 году:

A Night At The Opera - Queen (1975)

Dream On - Aerosmith (1973)

Band Of Gypsys - Jimi Hendrix (1970)

Space Oddity - David Bowie (1969)

Johnny Cash At Folsom Prison - Johnny Cash (1968)

Nevermind - Nirvana (1991)

Paint It Black - The Rolling Stones (1966)

Tubular Bells - Mike Oldfield (1973)

Bring It On Home to Me - Sam Cooke (1962)The Chronic - Dr. Dre (1992)

Fight The Power - Public Enemy (1989)

Flash Light - Parliament (1978)

Grazing In The Grass - Hugh Masekela (1968)

Heart Like A Wheel - Linda Ronstadt (1974)

I Can’t Help Myself - Four Tops (1965)

I Heard It Through The Grapevine - Gladys Knight & The Pips (1967)

(I Love You) For Sentimental Reasons - The King Cole Trio (1946)

I Will Always Love You - Whitney Houston (1992)

Mary Had A Little Lamb - Thomas Alva Edison (1878)

Me And Mrs. Jones - Billy Paul (1972)

My Man - Billie Holiday (1937)

Savoy Blues - Louis Armstrong & His Hot Five (1927)

A Song For You - Leon Russell (1970)

That’s All Right - Arthur ‘Big Boy’ Crudup (1949)

Moon River - Andy Williams (1962)