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Вышел международный трейлер "Истории призраков" с Мартином Фрименом

Новость 19.01.2018, 18:55 | Текст: Юлия Авакова
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Театральный спектакль "Истории призраков" (Ghost Stories) британцев Джереми Дайсона и Энди Наймана, взбудораживший несколько лет назад лондонскую театральную общественность, в ужасе вжимавшуюся в кресла и истошно кричащую на всем протяжении представления, в скором времени выходит в международный прокат, что было ознаменовано появлением расширенного трейлера.

Фильм по мотивам спектакля также создан его первоначальными вдохновителями Найманом и Дайсоном, кроме того, Энди Найман сыграл в фильме одну из главных ролей - Филипа Гудмана, профессора психологии, достаточно скептически относящегося ко всему паранормальному. Однако его убеждения в один прекрасный день разбиваются в дребезги. Это происходит после получения им письма "с того света" от своего старшего коллеги Чарльза Кэмерона, увлеченного исследователя потустороннего мира, внезапно исчезнувшего пятнадцать лет тому назад. И в наследство Гудману остаются три истории, которые Кэмерону оказалось не под силу разгадать.

Фото: REUTERS/ Mark Blinch
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Мартину Фримену на этот раз придется самому побывать в шкуре детектива - его герой Майк Приддл видал и не такое на своем веку, а однажды столкнувшись с неразрешимой загадкой, ни за что не выпустит ее из поля зрения, пока не будет найдет ключ к ней. В качестве своеобразного помощника Приддла на экране появится юный Саймон Рифкинд в обличье Алекса Лоутера. Амплуа последнего прочно ассоциируется в восприятии зрителей с психологически нагруженными ролями, будь то "Игра в имитацию" (The Imitation Game), "Прощай, Кристофер Робин" (Goodbye Christopher Robin) или "Черное зеркало" (Black Mirror).

Похоже, трейлер пронял даже одного из братьев Мартина Фримена, музыканта Джейми Фримена, который не преминул поделиться своими впечатлениями, написав об этом твит:

Премьера фильма состоялась на 61-ом Лондонском кинофестивале (BFI London Film Festival), в британский кинопрокат картина поступит 13 апреля, а в российских кинотеатрах ее можно будет увидеть чуть позже, 19 апреля.

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