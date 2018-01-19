Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой

У читателей "Российской газеты" в эти дни есть возможность обратиться прямо к министру образования и науки России Ольге Юрьевне Васильевой.

Спрашивайте обо всем, что волнует лично вас. Когда школы перейдут на пятидневное обучение? Может ли директор школы урезать зарплату учителю? Как быть, если вашему ребенку не дали место в детском саду? Какой должна быть нагрузка у преподавателя вуза? Кто должен платить за учебники - родители или школа?...

Все вопросы мы передадим министру, а ответы на самые интересные и важные из них опубликуем в газете и на сайте rg.ru.