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19.01.2018 22:34
Рубрика: Экономика

Зарегистрировать недвижимость можно будет в электронном виде

Текст: Ольга Игнатова

Уже в этом году зарегистрировать недвижимость можно будет, не выходя из дома.

Росреестр реализует проект "Фабрика электронных регистраций", который разработан в рамках более глобального электронного сервиса "Лаборатория будущего". Правда, реализуется проект поэтапно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Пилот был запущен еще летом прошлого года в Московской области. "Фабрика электронных регистраций" предоставляет самую популярную государственную услугу Росреестра - регистрацию прав на недвижимость - в электронном виде. Как отмечают в Росреестре, с момента запуска проекта количество регистрационных действий в электронном виде увеличилось почти в четыре раза. В декабре 2017 года было выполнено 17 200 заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде. Благодаря тому, что электронная форма работы оказывается более продуктивной, чем привычная в бумажном виде, один сотрудник Росреестра теперь может рассматривать до 400 дел о регистрации. Кроме того, "Фабрика" обеспечивает предоставление госуслуги всего за 2 рабочих дня при максимально предусмотренных законом 7 днях. Апробированный в Московской области проект будет внедряться поэтапно на всей территории страны. Следующими регионами, где заработают свои "Фабрики", станут Москва и Санкт-Петербург.

Еще один важный сервис Росреестра носит название "Жизненные ситуации". Он будет предоставлять пошаговые инструкции по получению госуслуг в зависимости от конкретной жизненной ситуации: например, расскажет, как оформить право собственности на долю в доставшейся по наследству квартире, зарегистрировать ипотеку, запретить регистрационные действия с жильем без личного участия и т.д. Всего будет описано 74 типовых ситуаций. Формы документов, в том числе договоров, также можно будет скачать при помощи сервиса. "Жизненные ситуации" будут размещены на официальном сайте Росреестра, который будет интегрирован с единым сайтом госуслуг. К апрелю 2018 года будет разработано и одноименное мобильное приложение.

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