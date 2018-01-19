Женская гандбольная "молодежка" лишена "серебра" ЧЕ-2017

Женская молодежная сборная России (до 19 лет) решением Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) лишена "серебра" прошедшего в Словении континентального первенства-2017 года из-за того, что у трех наших спортсменок допинг-пробы оказались положительными.

По репутации Федерации гандбола России (ФГР), возглавляемой Сергеем Шишкаревым, нанесен серьезнейший удар. Следы запрещенных антидопинговыми правилами веществ ранее, еще в сентябре прошлого года, были обнаружены в организме игроков Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной. Причем все игроки попались на пресловутом мельдонии, запрещенном к употреблению еще с 1 января 2016 года.

Поскольку случай нарушения антидопинговых правил носит не единичный, а массовый характер, ЕГФ после длительного и тщательного расследования приняла решение отобрать у сборной России серебряные награды. Это первый такой столь печальный случай в истории отечественного гандбола.

Финальный турнир женского молодежного чемпионата Европы 2017 завершился в начале августа в Словении. Сборная России дошла до решающего матча за титул в словенском городе Целе, где проиграла сверстницам из Франции - 26:31. Во встрече за третье место Дания одолела Венгрию (28:26). Теперь родоначальницы гандбола датчанки должны получить "серебро", а мадьярки вправе рассчитывать на "бронзу".