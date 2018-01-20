Министр энергетики Александр Новак выразил удовлетворение состоянием нефтяного сектора.

По его мнению, этому в немалой степени способствовало продление соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти.

"Рынок видит успешность усилий и реагирует - цены уже почти достигли 70 долларов за баррель", - сообщил он во время встречи с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом.

Главы энергетических ведомств обсудили перспективы сотрудничества двух государств, а также перспективы взаимодействия с другими странами, в том числе - в рамках ОПЕК и вне ее состава.