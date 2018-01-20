Белый дом обвинил демократов в несоблюдении интересов страны

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что демократы в Сенате Конгресса США поставили политику выше интересов национальной безопасности. Так она прокомментировала прекращение работы федерального правительства.

"Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей", - цитирует Сандерс ТАСС. По ее словам, демократы в американском сенате не смогут остановить растущую при Дональде Трампе экономику страны.

Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. Сторонники данного документа не смогли набрать необходимые 60 голосов для ограничения дебатов по нему и постановки вопроса на окончательное голосование. Многие сотрудники уйдут в неоплачиваемый отпуск.