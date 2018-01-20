Бюст Гагарина установили в центре Вифлеема

Бронзовый бюст первого космонавта Земли появился в центре Вифлеема на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Памятник установлен в сквере рядом с Ясельной площадью, где расположена главная достопримечательность города - Базилика Рождества Христова. Торжественная церемония состоялась 19 января.

Фонд "Диалог Культур - Единый Мир", по инициативе которого памятники Гагарину появились уже в более чем 30 странах мира, около двух лет ведет переговоры об установке аналогичного бюста в израильском городе Нетания. От мэра уже получено официальное письмо поддержки.