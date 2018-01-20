Боброва и Соловьев взяли "серебро" чемпионата Европы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали вторыми в танцах на льду на чемпионате Европы в Москве.

Боброва и Соловьев показали лучший результат в карьере на международных соревнованиях. Причем как в произвольном танце, получив 112,70 балла от судей, так и по сумме - 187,13 балла. Более высокие оценки от Екатерина с Дмитрием получали только на чемпионатах России.

Что касается победителей в сегодняшних соревнованиях танцевальных дуэтов, то ими стали Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. Они набрали 121,87 балла за произвольный танец и 2013,16 по сумме двух танцев, в четвертый раз выиграв чемпионат Европы.

Третьими стали россияне Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним: соревновательная программа чемпионата Европы завершится сегодня, а показательные выступления пройдут в это воскресенье.