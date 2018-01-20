Более полумиллиона человек бежали из Венесуэлы в Колумбию

Более полумиллиона человек бежали из охваченной кризисом Венесуэлы в Колумбию. В прошлом году поток мигрантов вырос на 62 процента.

Ранее власти города Кукута, который находится на границе с Венесуэлой, сообщали о беженцах из этой страны, поселившихся на городских улицах, спортплощадках и в парках.

Все они являются нелегалами. Местные жители столкнулись с рядом проблем, в том числе в сфере безопасности.

ТАСС напоминает, что сейчас Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. Он сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом продовольственных товаров и лекарств.