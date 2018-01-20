Британия не будет проводить второй референдум по Brexit

Второго референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС не будет.

"Парламент предоставил право выбора общественности, и она приняла свое решение. Мы покидаем ЕС, но не Европу, мы хотим партнерства с Евросоюзом. У нас общие интересы", - заявила премьер-министр Тереза Мэй.

По ее словам, Соединенное Королевство не намерено "разрушать все мосты". Трансграничный поток товаров важен для обеих сторон, подчеркнула политик. Также Лондон готов выполнить свои обязательства по обеспечению общей безопасности, сообщает ТАСС.