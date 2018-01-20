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20.01.2018 18:10
Рубрика: В мире

Британский школьник назвался директором ЦРУ и получил секретные данные

Текст: Андрей Васильев

Школьник из Великобритании умудрился разыграть из себя директора ЦРУ и получить доступ к секретным сведениям, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник в суде, где началось слушание дела юного хакера.

Кейну Гэмблу было всего 15 лет, когда он сумел "стать" главой ЦРУ Джоном Бреннаном, не выходя из дома в графстве Лестершир. Во время хакерских и пранкерских атак, которые продолжались с июня 2015 по февраль 2016 года, он сделал несколько звонков в дом семьи Бреннана и взял под контроль iPad его жены. Подросток получил доступ к паролям, личной информации, сведениям о системе безопасности, спискам контактов и конфиденциальным документам американской разведки об операциях в Афганистане и Ираке.

Фото: depositphotos.com
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Гэмбл, который основал пропалестинскую группу Crackas With Attitude, издевался над американской службой безопасности, сообщая в Twitter о своих успехах. Делясь подробностями, юноша сопровождал их слоганами "Свобода Палестине!" и "Да здравствует Палестина!".

Среди других целей его атак были бывший замдиректора ФБР Марк Джулиано, экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон и Джеймс Клэппер, директор Национальной разведки при Обаме.

Гэмбл сумел притвориться Клэппером, позвонив в телефонную компанию Verizon, и установив переадресацию вызовов с его личного телефона в "Свободное движение Палестины". Гэмбл использовал электронную почту Клэппера для отправки сообщений другим должностным лицам.

Подросток также использовал номера телефонов, которые получил, чтобы "издеваться над своими жертвами и их семьями, и взять под свой контроль их устройства", отметила сторона обвинения. Судья Хаддон Кейв описал деятельность Гэмбла как "пытку в общем смысле этого слова". По словам судьи, "он контролировал людей и играл с ними, чтобы сделать их жизнь трудной".

Фото: depositphotos.com
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Гэмбл также получил документы и информацию, касающиеся работы морской буровой установки Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, на которой в 2010 году произошел взрыв, а также данные на более чем 9 тысяч сотрудников министерства внутренней безопасности и 20 тысяч сотрудников ФБР. Он также хвастался, что сумел выполнить "лучшую атаку, сделанную кем-либо", получив доступ к базе данных ФБР.

Информация, собранная Гэмблом, позже использовалась для проведения "комплексной атаки" на Джона Холдрена, советника по науке и технике президента Барака Обамы. Подросток разыграл офицеров полиции Массачусетса, отправив вооруженных сотрудников в дом Холдрена.

Хакер, страдающий аутизмом, был арестован в феврале 2016 года в своем доме в Коалвилле недалеко от Лестера после того, как взломал сеть Министерства юстиции.

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