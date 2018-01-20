"Дакар": Экипажи КАМАЗА и МАЗА заняли все призовые места общего зачета

Cудейский дневник на престижном межконтинентальном ралли "Дакар" в Южной Америке, в котором за прошедшие 13 этапов непрерывной борьбы отважных пилотов все смешалось: часы, минуты, штрафные очки - меньше всего вызывал у журналистского пула лирическое настроение. И надо же: буквально за несколько сот километров от торжествующего в субботу финала в аргентинской Кордобе внутренний голос вдруг заставил еще раз оценить пророческие слова Роберта Рождественского: "Не думай о секундах свысока".

Этот микронный отрезок вечности - секунда - и вернул, как известно, два дня назад - 18 января - на лидерскую орбиту в генеральной классификации тяжеловеса команды "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева. Но именно она - эта секунда, как в неуправляемой цепной реакции, мгновенно обнулила высокие амбиции и аргентинского пилота Федерико Вильягра. Он не только утратил лидирующие позиции в борьбе с Николаевым, но и по информации на сайте организаторов, сошел с дистанции 13-го этапа "по техническим причинам". Известный на трассах форс-мажор: проблема с коробкой передачи. Исправить на трассе спецучастка ее не удалось. А время уже отмеряло не секунды, а безвозвратно потерянные минуты.

Наконец появились и результаты заезда тяжеловесных машин и на 13-ом этапе аргентинского этапа ралли. Лидером в них стал россиянин из "КАМАЗ-мастер" - Эдуард Николаев. Вторым на финиш пришел экипаж еще одной камазовской машины - Айрата Мардеева. Третье место - у чеха Мартина Коломы. С четвертым результатом завершил этот этап гонки белорусский пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович. А замыкал победную "пятерку" тоже наш экипаж на КАМАЗе - Дмитрия Сотникова.

И еще достойный уважения результат. Вместе с победителем общего зачета в классе грузовиков Николаевым второе и третье места разделяют его коллега из Союзного государства, белорусский пилот "МАЗ-СПОРТавто" Вязович и товарищ по команде "КАМАЗ-мастер" Мардеев.

Тринадцатый этап, стартовавший 19 января, по оценке экспертов - был самым протяженным. И хотя маршрут изначально формировался по законам классического ралли, в нем, как в хорошем винегрете намешано было многое, включая песчаные дюны и даже местную экзотику: зону феш-феш. Так в стране именуют особую породу песка, которую иногда сравнивают по вязкости и коварности с не застывшей цементной массой.

У мотоциклов гонки этого этапа завершились изящной победой Тоби Прайса. В его активе это уже вторая победа на сороковом "Дакаре". Своим упорством и азартом он оправдывает надежду болельщиков, которые рассчитывают, что австралиец сможет взять реванш за поражение в прошлом сезоне, когда из-за травмы не сумел завершить гонку. Второе место по итогам дня у аргентинца Кевина Бенавидеса. Следом за ним финишировал французский укротитель мотоциклов Антуан Мео. Лидер общего зачета Маттиас Валькнер, видимо, пока решил не рисковать, и прибыл к финишу четвертым. Запас прочности у австрийского гонщика достаточный, считают в команде, и он уверенно удерживает первую позицию в генеральной классификации.

А вот у внедорожников 13-й этап оправдал дурную славу этой двухзначной цифры. С одной стороны, терпеливый и настойчивый Нассер Аль-Аттия сумел выйти в лидеры этапа, достаточно уверенно опередив своих соперников. Да и лидеру общего зачета Карлосу Сайнсу удалсь сохранить свой титул в классификации. С другой стороны, печально завершилась гонка для голландского гонщика Бернхарда Тен Бринке. Вместе со своим вторым пилотом Перреном они долго и безуспешно пытались оживить автомобиль, когда он заглох. Но, оценив ситуацию, вынуждены были выбросить белый флаг поражения. Попал в аварию и напарник Сайнса Стефан Петерансель, окончательно потеряв надежду на третье место в общем зачете, сообщают местные СМИ.

Очередное перестроение в группе лидеров произошло и у пилотов на квадроциклах. Звание сильнейшего на этапе теперь уже у аргентинского мастера - Гонсалеса Фериоли. Правда, в общем зачете он пока - на третьей позиции, уступая чилийцу Игнасио Касале и своему соотечественнику - Николасу Кавильяссо.

Возможно, что и не стоило бы приводить в репортаже крылатые слова: "битвы без потерь не бывает", как и моральных издержек, если бы на глазах поклонников ралли не возникали коллизии, в которых улавливался и довольно спорный для пилотов мирового класса девиз: "победителя не судят". А раз так, значит - "в борьбе все средства хороши".

По информации пресс-службы КАМАЗа, в команде IVEKO организовали для Вильягра, запрещенную регламентом гонки, дозаправку его машины на предыдущем этапе. Для посвященного очевидно, что заправленный наполовину грузовик легче на полтонны, а дает его экипажу серьезное преимущество над соперниками. Но шила, как известно, в мешке не утаить. Сюжет спортивного коварства оказался доступен репортерам. Но даже надежда на чудо у соперников не оправдалась. Теперь этот вопрос уже в компетенции комиссаров "Дакара".

Любой спортивный финал всегда порождает вопросы и ожидания. Какие очередные сенсации готовит на финише "Дакар" для своих героев? Чьи имена украсят первые полосы местных газет и мировых СМИ? Это волнует сегодня болельщиков, журналистов, и большую команду организаторов турнира. И хотя ценителей крепкого кофе в Аргентине, как и по всему континенту, хоть отбавляй, гадать о победителях на "кофейной гуще" открыто никто не берется. Возможно и потому, что в летописи "Дакара" есть достаточно воспоминаний о том, как за несколько часов до финала "Золотой бедуин" вместе со званием лидера, словно порывом песчаного аргентинского суховея, улетучивался от претендента.

Ждать ответов на загадки "Дакара" осталось недолго. Уже сегодня, 20 января стартует завершающий, 14-й этап "Дакара" в знаменитой Кордобе. Пилотам, как стало известно, на этот раз будет предложено состязаться по кольцевому участку. Головокружительная задача - в прямом смысле.