"Дакар": "Золотой бедуин" в 15-й раз достался команде "КАМАЗ-мастер"

Экипаж Эдуарда Николаева "КАМАЗ-мастер" поставил 20 января на финише двухнедельного ралли "Дакар" не только заключительный аккорд триумфу и мастерству команды из Набережных Челнов, но и подтвердил достоинства автопрома России.

Уже после традиционной отмашки клетчатого судейского флага на финише заключительного 14-го этапа ралли в Кордобе - автомобильной мекке страны - треккер под номером 500 был признан по итогам общего зачета абсолютным лидером среди тяжеловесных моторов. Он продемонстрировал на большинстве этапов, как и подобает лидеру гонки, искусство высшего пилотажа, завоевав в Аргентине свой третий чемпионский титул.

Для белорусского пилота "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича путь длиною в семь лет впервые на "Дакаре" завершился почетным местом на подиуме - серебряного призера межконтинентального турнира. А бронза - в копилке коллеги Николаева Айрата Мардеева.

В команде КАМАЗа напомнили, что очередная высшая награда - "Золотой бедуин" - в пятнадцатый раз перелетит через Атлантику, чтобы продолжить свою прописку в коллекции наград экипажей "КАМАЗ-мастер". Пожалуй, это уже солидный срок для претензий на обретение и постоянного вида на жительство, пошутили в команде поддержки.

Как и предполагали поклонники мастеров квадроциклистов, "Золотой бедуин" в этом году уедет в Чили вместе с Ингасио Касале. Лихач показал на этапе лучшее время и стал первым, кто добился чемпионского звания. А лидер общего зачета австриец Маттиас Валькнер, который еще накануне отрешенно готовил себя к решительной схватке и даже, казалось, не проявлял интереса к рискованным виражам, выбрал единственно верную тактику. Он и завоевал звание чемпиона в зачете мотоциклистов. Аргентинец Рейнальдо Варела тоже начал очередной спортивный год с золотой победы на "Дакаре", отстояв чемпионский титул в зачете мотовездеходов.

Лучшим в категории внедорожников на завершающем этапе стал Джиниел де Вильерс из ЮАР. Но это уже не изменило общей конфигурации итогового протокола. И хотя испанский пилот Карлос Сайнс финишировал сегодня только девятым, запас предварительной прочности по итогам предыдущих заездов позволил ему выйти победителем в общем зачёте. Второе место в генеральной классификации у катарца Нассера Аль-Аттии.

Впереди - награждение и чествование героев супермарафона. По традиции в нем принимают участие тысячи гостей из стран-участниц авторалли, многочисленные болельщики и представители ведущих автомобильных концернов мира.

Как уже сообщала пресс-служба президента РФ Владимира Путина, 23 января в Москве запланированы переговоры главы российского государства с президентом Аргентинской Республики Маурисио Макри. Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня. С высокой степенью вероятности можно предположить, что они не обойдут вниманием и успешные итоги завершившегося в Южной Америке грандиозного спортивного ралли "Дакар".