Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Немецкая спортсменка Лаура Дальмайер финишировала первой в гонке преследования на этапе Кубка мирапо биатлону в Антхольце (Италия). Она преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 45 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место досталось итальянке Доротей Вирер, а третьей стала белоруска Дарья Домрачева. Ну а лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 14-й результат.

Добавим, что сегодня в 17:00 в Антхольце состоится мужская гонка преследования. Этот этап Кубка мира - последний перед стартом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.