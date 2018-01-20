Эрдоган: Турция начала военную операцию против курдов в Африне

Турция фактически начала военную операцию против курдских ополченцев в сирийском Африне. С таким заявлением выступил турецкий президент Тайип Эрдоган.

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась. Далее настанет черед Манбиджа", - сказал Эрдоган, слова которого приводит информагентство Anadolu.

При этом турецкий лидер отметил, Запад должен осознать, что Турция является его союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе.

Ранее в субботу Генштаб Турции заявил, что турецкая армия в ответ на провокационные обстрелы нанесла серию ударов по позициям курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском городе Африн.

Напомним, курдов из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны" Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в стране террористической организацией.