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Рубрика: Спорт

Евгения Медведева: Моя главная победа в том, что сегодня я здесь

Текст: Илья Соболев
Евгения Медведева на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по фигурному катанию. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Евгения Медведева на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по фигурному катанию. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Евгения Медведева на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по фигурному катанию. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие золотую и серебряную медаль домашнего чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании, поделились впечатлениями от своего выступления.

"Моя главная победа в том, что сегодня я здесь. Все соперницы совершенствуются от соревнования к соревнованию. И чем больше простой, тем сложнее вернуться. Но я счастлива: когда все трибуны скандируют твое имя, это просто невероятно. Когда происходит что-то важное для меня, я просто закрываю глаза. Я не хочу чтобы это мгновение заканчивалось. Мне нравится спорт, нравится, что я здесь и что я соревнуюсь", - рассказала Медведева.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Загитова обыграла Медведеву на чемпионате Европы по фигурному катанию

Напомним, для Евгении это поражение стало лишь вторым в карьере и первым с марта 2016 года, когда она стала третьей в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне. На форму Медведевой повлияла двухмесячная пауза, которую спортсменка была вынуждена взять из-за травмы. Это был первый старт Евгении после восстановления.

Что касается 15-летней Загитовой, в прошлом дебютном для себя сезоне она выиграла пять соревнований из пяти. Чемпионат Европы был для нее первой очной встречей с Медведевой. Он завершился для Загитовой тем, что она отобрала у соотечественницы титул лучшей фигуристки континента.

"Я нервничала сегодня, потому что между утренней тренировкой и прокатом была слишком длинная пауза. Но я хотела выступить чисто и получить удовольствие. Думаю, сегодня меня поддерживали даже больше, чем во время короткой программы. Я могла слышать, как дети, люди кричали: "Давай, Алина!". Со мной была игрушка из Китая, которая принесла мне удачу. На Олимпиаде мы будем соревноваться под белым флагом, но все равно останемся "атлетами из России". Что касается победы, я не ожидала, что это возможно и до сих пор не осознала произошедшего", - призналась Загитова.

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