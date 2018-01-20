Годовщину своей инаугурации Трамп отметит во Флориде

Вечеринку по случаю первой годовщины своей инаугурации Дональд Трамп проведет в эти выходные во Флориде. Именно там находится резиденция американского лидера Мар-а-Лаго.

Как отмечает агентство "Интерфакс", минимальная стоимость билетов-приглашений составляет 100 тысяч долларов. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства.

Тем же, кто захочет оказаться с президентом США за одним столом, придется выложить еще 150 тысяч.

Вырученные средства пойдут на финансирование проектов Республиканской партии и на следующую президентскую кампанию Трампа.