Гол Черышева принес "Вильярреалу" победу над "Леванте"

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев может записать еще один матч себе в актив. В игре 20-го тура чемпионата Испании "желтая субмарина", как называют "Вильярреал" за цвет формы, на своем поле одолела "Леванте" - 2:1, причем победный мяч на счету Черышева.

На 26-й минуте хозяев вперед вывел Ману Тригерос, а на 50-й точным ударом отметился россиянин. Этот гол стал для него первым в сезоне. На 65-й минуте Черышева заменили, но и без него "Вильярреал" сумел отстоять победу, пропустив лишь в концовке.

Отметим, что в предыдущем матче Черышев практически единолично сотворил атаку, которая привела к сенсационной гостевой победе "Вильярреала" над мадридским "Реалом" - 1:0. К слову, обыграв "Леванте", "желтая субмарина" вышла на четвертое место в турнирной таблице, обогнав упомянутый "Реал". Правда, у "королевского клуба" игра в запасе.