МИД выразил озабоченность началом военной операции Турции в Сирии

Москва внимательно следит за развитием ситуации в сирийском Африне, где ранее в субботу армия Турция начала военную кампанию против курдских ополченцев.

"По поступающей информации, 20 января Турция начала применение подразделений своих вооруженных сил в районе Африна на северо-западе Сирии. Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие военные обстреляли позиции сил сирийских курдов в ответ на провокационные обстрелы боевиков сирийской курдской партии "Демократический союз", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

"В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации", - подчеркнули на Смоленской площади.

Дипломаты напомнили, что Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации.

В этой связи в российском МИД призвали противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность.

"После разгрома военно-политического очага международного терроризма в лице ИГИЛ и вывода значительной части российских войск с территории Сирии в настоящее время основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецкой армии в сирийском Африне против курдов из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны" фактически началась. Позже Генштаб ВС Турции анонсировал военную операцию "Оливковая ветвь", которая началась в Африне в 17:00 (время совпадает с московским).

Анкара считает указанные структуры сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.