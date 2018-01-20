Минское "Динамо" обыграло одноклубников из Риги в матче на открытом воздухе

В матче на открытом воздухе, прошедшем в рамках регулярного чемпионата КХЛ, минское "Динамо" обыграло на выезде рижских одноклубников - 3:2. Таким образом, команда из столицы Белоруссии сохранила математические шансы на попадание в плей-офф.

Главный город Латвии готовился к этому событию основательно. Первые согласования начались еще летом, а в декабре на территории школы N84 начались строительные работы. Их результатом стали временные трибуны на 8500 мест, возведенные вокруг обычной дворовой "коробки". Саму площадку тоже привели в соответствие к требованиям КХЛ. Залили отличный лед, крепили борта, установили стекла и поставили мачты освещения. Прилегающую территорию тоже видоизменили - поставили бытовки, в которых сделали раздевалки команд, оборудовали помещения для телевизионщиков. Одним словом, вложились организаторы по-максимуму. Изначально понимая, что никакой финансовой отдачи с этого не получат. Как пояснил президент рижского "Динамо" Юрис Савицкис, главной задачей было сделать праздник для людей. И ее выполнить уж точно получилось.

Билеты на этот матч продавались всего по 10 евро - чистая благотворительность. Неудивительно, что все они разлетелись заранее, даже несмотря на то, что трибуны были стоячими, и рассчитывать на какой-либо комфорт болельщикам было сложновато. Отсутствие сидений и теплого помещения компенсировалось кучей развлечении вокруг стадиона. На небольшой сцене играли музыканты, в шатрах подавали еду и закуски, для детей приготовили специальные конкурсы - можно было и шайбу по воротам побросать, и порисовать, и сфотографироваться с гуляющим по улице роботом. А для белорусских гостей - болельщиков из Минска приехало очень много - особенный интерес представляла ярмарка национальных латвийских товаров. Так что, почти не отвлекаясь от хоккея, можно было купить и теплые носки, и янтарные украшения, и деревянные поделки, и даже колбасу. О тех, кто на трибуны попасть не смог, а таковых оказалось несколько сотен человек, тоже подумали - для них установили большой экран, на котором шла прямая трансляция матча.

Что же касается собственно хоккея, то для обоих клубов нынешний сезон никак не назовешь удачным. Рижане идут на последнем месте в Западной конференции и давно лишились даже математических шансов побороться за Кубок Гагарина. Так что хозяева играют исключительно за свой престиж и ради болельщиков. Минчане выглядят чуть получше, и в случае победы сохраняли шансы на кубковую восьмерку. Но, откровенно говоря, их перспективы пробиться в плей-офф по-прежнему туманные, даже несмотря на удачный исход поединка в Риге.

Первый гол забившиеся до отказа трибуны увидели на 13-й минуте. Рижане повели благодаря канадцу Брэндону Макмиллану. Большего в первом периоде хозяева добиться не смогли, хотя выглядели гораздо активнее оппонентов. После перерыва, который, с учетом проведения матча, продолжался дольше обычного и длился целых 20 минут, латвийский клуб смог увеличить преимущество в счете. Это на 34-й минуте сделал Рихардс Букартс. Однако в концовке периода смогли порадовать гостевой сектор и минчане. Джастин Фонтейн при игре в большинстве оказался самым хитрым, и забил, не обращая внимания на толкотню на пятачке. И тут же Денис Осипов удачно щелкнул издали, поставив в тупик не видевшего момент броска вратаря хозяев - 2:2 ко второму перерыву.

В третьем периоде удаления пошли одно за другим. Но использовать численное преимущество команды не смогли. Когда до сирены оставалось менее пяти минут, Джек Скилли переправил шайбу в сетку рижан после дальнего броска. Финальный штурм в исполнении хозяев ни к чему не привел. Минское "Динамо" побеждает во втором в истории КХЛ матче на открытом воздухе (3:2) и продолжает борьбу за плей-офф.