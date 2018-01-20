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20.01.2018 15:35
Рубрика: Спорт

Московское "Динамо" выиграло Кубок России по водному поло

Текст: Максим Макарычев
Ватерполисты московского "Динамо" в субботу выиграли Кубок России по водному поло, победив своего извечного соперника, чемпиона отечественных первенств последних восьми лет и действующего обладателя трофея - волгоградский "Спартак" - со счетом 9-7.

Динамовцы в полуфинале не оставили камня на камне от подмосковного "Штурма", выиграв матч со счетом 14-5. В составе победителей пять мячей забросил бывший игрок "Спартака" Сергей Лисунов. В другом поединке "Спартак" в тяжелой борьбе победил казанский "Синтез" со счетом 4-3.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Руководство "Динамо" перед игрой объявило об акции. Все поклонники бело-голубых, которые поддержат команду по водному поло в этот день, получат бесплатный пригласительный билет на хоккейный матч. Его проводит в субботу с "Адмиралом" из Владивостока "Динамо" хоккейное, отчаянно бьющееся за выход в плей-офф. При этом вход на водное поло также был свободным. В результате трибуны "Олимпийского" были переполнены, чего не случалось на подобных играх уже более 15 лет. Болельщики даже заняли пустые места в ложе прессы. Динамовских игроков поддерживали футбольные и хоккейные фанаты, а в перерывах матча танцевала группа поддержки бело-голубых.

Преимущество "Динамо" над уставшими волгоградцами в финале ощущалось с первых минут встречи, когда двумя дальними бросками отличился Иван Нагаев. После первой половины встречи "Динамо" уверенно лидировало со счетом 7-2. Однако во второй половине динамовцы неожиданно рано успокоились, а волгоградцы вернули в матч интригу, забив несколько мячей, и приблизившись к москвичам на расстояние одного мяча. Однако "Динамо", с трудом, но удержало перевес в счете до финального свистка, победив с разницей в два мяча.

В составе победителей выделялся вратарь Виктор Иванов, отразивший, особенно в первой половине игры, несколько опасных бросков волгоградцев. В нескольких эпизодах на помощь ему приходили лучшие друзья вратарей - штанги. Кстати, обе команды в финале "обстучали" штанги и перекладины ворот друг друга более 10 раз. После долгого перерыва москвичи завоевали один из престижных трофеев в отечественном водном поло, который был вручен им под скандирование болельщиков "Кубок - наш!".

Фото: Ricardo Mazalan/ AP
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"Динамо", флагман отечественного водного поло 1990-х-начала 2000-х годов, которое впоследствии испытало значительные финансовые проблемы, постепенно выходит из кризиса. Подопечные главного тренера, заслуженного мастера спорта Марата Закирова, перед началом нового сезона значительно усилили состав, пригласив ряд известных отечественных и зарубежных игроков, включая игрока сборной Сербии, олимпийского чемпиона 2016 года Душко Пиетловича. Москвичи, по сути, становятся базовым клубом сборной России, готовясь делегировать в нее 6-8 игроков.

В нынешнем году динамовские ватерполисты претендуют на победу во всех турнирах, в которых принимают участие. В чемпионате России после 12 туров имеют в активе 12 побед, а в Лиге чемпионов занимают второе место в своей группе, проиграв лишь один матч - ее лидеру, греческому "Олимпиакосу".

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