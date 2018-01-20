Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Стал известен состав нашей сборной на чемпионат Европы-2018 по биатлону в Италии, который пройдет с 24 по 28 января. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Полностью состав нашей команды выглядит следующим образом.

Женщины: Кристина Резцова, Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Анастасия Загоруйко, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко;

Мужчины: Александр Логинов, Петр Пащенко, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин.

Также сообщается, что еще один биатлонист в составе мужской сборной определится позднее. А именно - после Кубка мира в Антхольце (Италия), который завершится завтра.