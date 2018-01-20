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Полицейские предупредили Тейлор Свифт, как опасно "в Африке гулять"

Новость 20.01.2018, 17:13 | Текст: Олег Усков

Непростая, по всей видимости, ситуация ожидает 28-летнюю американскую мегапопулярную певицу и актрису Тейлор Свифт.

Как сообщил портал TMZ, полицией был задержан некий 58-летний мужчина (имя не названо), представившийся бойфрендом Свифт и заявивший о намерениях с помощью оружия защищать ее в Африке. От чего именно и почему - не конкретизировав.

Фото: kinopoisk.ru
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По информации от источника издания в правоохранительных органах Нью-Гэмпшира, внезапные факты выяснились во время допроса мужчины "по делу, никак не связанному с певицей". Во время которого задержанный отрекомендовался другом исполнительницы и попытался навести справки, через сколько американских штатов он может проехать, имея разрешение на скрытое ношение огнестрельного оружия. 

Тогда же всплыла Африка и туманные прожекты не дать Свифт там в обиду. С чего бы певице оказаться в Африке - не уточнено.   

Поскольку никаких преступных актов на текущий момент мужчина не совершил, вскоре его отпустили. Со словами, что желание защищать кого-то - само по себе не преступление.

При этом представители полицейского департамента попытались связаться с людьми Свифт и предупредить ее о возможных инцидентах со стороны "одержимого поклонника".  

Никаких комментариев от представителей певицы не последовало.

Ранее мы писали, что Свифт отсудила доллар у диджея, "хватавшего ее под юбкой".

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