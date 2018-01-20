Почти 500 тысяч кубических метров снега вывезли с улиц Москвы за сутки

Зима, похоже, решила взять свое. Столицу, простоявшую до Нового года почти без снега, в последнее время буквально засыпает. Вот и минувшей ночью, и сегодня на город обрушился снегопад. По данным синоптиков, высота снежного покрова в Москве к утру 20 января составила 15 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, сейчас коммунальщики ликвидируют его последствия.

- Всего за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено порядка 480 тысяч кубометров снега", - сообщил "РГ" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - На улицах города работает более 14,5 тысяч единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тысячи рабочих ручной уборки, дворников.

По словам главы комплекса городского хозяйства, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, их координирует специально созданный штаб: "Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий ведется каждые четыре часа".

Особое внимание городские власти уделяют очистке от снега тротуаров и пешеходных зон, а также кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

К тому же прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала этой зимы - температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 10,7 градуса.