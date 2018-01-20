В центре Москвы расстреляли двоих мужчин

Минувшей ночью в центре Москвы неизвестный расстрелял двоих мужчин из травматического оружия.

Об этом происшествии в полицию сообщили очевидцы. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, около 1:30 возле дома №3 на 1-й Тверской-Ямской улице двое мужчин 24 и 25 лет что-то не поделили с водителем Volkswagen. Тот начал стрелять в оппонентов, ранил их и уехал.

Полиция прибыла на место, но потерпевшие не стали рассказывать о причинах конфликта и писать заявление. Тем не менее по этому факту началась проверка.