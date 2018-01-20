В центре Москвы расстреляли двоих мужчин

Новости

При пожаре в гостинице в Праге погибли двое, ранены 40 человек 00:15
Евгения Медведева: Моя главная победа в том, что сегодня я здесь 20.01.2018
В море возле Новороссийска произошло землетрясение 20.01.2018
Гол Черышева принес "Вильярреалу" победу над "Леванте" 20.01.2018
Загитова обыграла Медведеву на чемпионате Европы по фигурному катанию 20.01.2018
Дамаск резко осудил военную операцию Турции на территории Сирии 20.01.2018
В Кабуле жертвами атаки на отель могли стать 15 человек человек 20.01.2018
Бастрыкин взял под личный контроль дело мэра Махачкалы 20.01.2018
СМИ: ОКР встретится с рабочей группой МОК 22 января 20.01.2018
В больнице Волгограда арестовали участника перестрелки 20.01.2018
Умерла продюсер "Голодных игр" и новых "Звездных войн" 20.01.2018
Вице-премьер Турции назвал условия окончания операции "Оливковая ветвь" 20.01.2018
Александр Новак выразил удовлетворение состоянием нефтяного сектора 20.01.2018
Лавров и Тиллерсон обсудили обеспечение стабильности на севере Сирии 20.01.2018
Минобороны: Военную операцию Турции в Африне спровоцировали США 20.01.2018
В Турции объявили о планах расширить военную операцию в Сирии 20.01.2018
Шипулин завоевал "бронзу" в пасьюте на этапе Кубка мира в Антхольце 20.01.2018
Тренер: Боброва и Соловьев могут претендовать на олимпийскую "бронзу" 20.01.2018
В Подмосковье водитель задержан за покушение на жизнь сотрудника ДПС 20.01.2018
МИД выразил озабоченность началом военной операции Турции в Сирии 20.01.2018
Минобороны приняло меры по обеспечению безопасности военных РФ в Сирии 20.01.2018
Британский школьник назвался директором ЦРУ и получил секретные данные 20.01.2018
Во Франции умер "король французской кухни" шеф-повар Поль Бокюз 20.01.2018
Боброва и Соловьев взяли "серебро" чемпионата Европы в танцах на льду 20.01.2018
Россия, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса в Сочи 20.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
20.01.2018 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы расстреляли двоих мужчин

Текст: Сергей Бабкин

Минувшей ночью в центре Москвы неизвестный расстрелял двоих мужчин из травматического оружия.

В Подмосковье пьяный водитель выстрелил в полицейского

Об этом происшествии в полицию сообщили очевидцы. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, около 1:30 возле дома №3 на 1-й Тверской-Ямской улице двое мужчин 24 и 25 лет что-то не поделили с водителем Volkswagen. Тот начал стрелять в оппонентов, ранил их и уехал.

Полиция прибыла на место, но потерпевшие не стали рассказывать о причинах конфликта и писать заявление. Тем не менее по этому факту началась проверка. 

Главное сегодня

В России выделят почти 15 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Эрдоган: Турция начала военную операцию против курдов в Африне
Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия средств
Танкер с российским газом для США сменил курс из-за непогоды
Лавров: На Западе понимают, зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса