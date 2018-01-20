В Подмосковье пьяный водитель выстрелил в полицейского

В Подмосковье пьяный водитель пытался расстрелять полицейского из травматического пистолета, но тот сумел увернуться и выбить оружие.

Инцидент произошел в городе Лыткарино примерно в 17:00 по московскому времени. Инспектор ДПС проезжал по одной из улиц и заметил съехавший в кювет автомобиль. Сотрудник полиции выяснил, что в салоне находится нетрезвый водитель, и потребовал от него пересесть в служебную машину. Однако уже внутри мужчина выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него, в том числе в голову инспектора. Тому удалось увернуться и выбить оружие.

Злоумышленник - 43-летний местный житель - задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.