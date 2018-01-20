Женщина и ребенок погибли в ДТП под Тверью

В Тверской области на трассе М-10 погибли 30-летняя женщина и двухлетний ребенок.

По информации УГИБДД по Тверской области, авария произошла 20 января около 10:30 на 362-м километре автодороги М-10 "Россия" в Бологовском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Renault logan выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком МАN.

В результате ДТП на месте погибли находившиеся в легковушке 30-летняя женщина и двухлетний ребенок. Водитель Renault logan с тяжелыми травмами госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ.

В УГИБДД сообщили, что на месте аварии работают оперативные службы, выясняются все подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Причина, по которой легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, пока не установлена.