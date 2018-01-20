Пострадавшая в бурятской школе девочка находится в коме

Одна из пострадавших в школе в Бурятии девочка находится в коме. О состоянии детей рассказали власти республики.

- На сегодняшний день состояние девочки крайне тяжелое, она в коме на аппарате ИВЛ. Приехали специалисты из Санкт- Петербурга. У нападавшего состояние тяжелое, операцию провели, он в сознании, - цитирует ТАСС слова главы Минздрава Бурятии Дамбинимы Самбуева.

Он рассказал что еще одной раненой девочке предстоит операция на кисти.

Ранее сообщалось о том, что из семи пострадавших двое школьников находятся в тяжелом состоянии и один ребенок - в крайне тяжелом.

Напомним, накануне в городке Сосновый Бор в Бурятии ученик местной школы совершил нападение на учеников одного из классов. Он бросил в кабинете русского языка и литературы бутылку с "коктейлем Молотова" и стал нападать с топором на школьников, которые пытались убежать из класса.